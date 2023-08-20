Транспорт 20 августа 2023, 09:25 Участок дороги перекроют в ТиНАО для киносъемок Дептранс: в Новофедоровском в ТиНАО перекроют участок дороги для съемок фильма Сайт мэра и правительства Москвы

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Участок дороги в поселении Новофедоровское в ТиНАО перекроют 23 августа из-за проведения киносъемок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный дептранс.

Изменить схему движения придется в среду, 23 августа, в период с 16:00 до 20:00, перекрытие будет кратковременным — не более пяти минут.

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В это время для съемочной группы перекроют местный проезд между кварталами № 164 и № 165.

Ранее дептранс рассказал о предстоящих краткосрочных перекрытиях для киносъемок на улице Маршала Новикова в Москве.