20 августа 2023, 09:25
Участок дороги перекроют в ТиНАО для киносъемок
Дептранс: в Новофедоровском в ТиНАО перекроют участок дороги для съемок фильма
Участок дороги в поселении Новофедоровское в ТиНАО перекроют 23 августа из-за проведения киносъемок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный дептранс.
Изменить схему движения придется в среду, 23 августа, в период с 16:00 до 20:00, перекрытие будет кратковременным — не более пяти минут.
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В это время для съемочной группы перекроют местный проезд между кварталами № 164 и № 165.
Ранее дептранс рассказал о предстоящих краткосрочных перекрытиях для киносъемок на улице Маршала Новикова в Москве.
Кино
Москва 2023
Дептранс Москвы
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