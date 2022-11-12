Транспорт 12 ноября 2022, 03:16 Участок «Автозаводская» — «Орехово» Замоскворецкой линии метро закроют с 12 ноября Дептранс Москвы: участок метро «Автозаводская» — «Орехово» закроют на полгода РИА «Новости»

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Участок Замоскворецкой ветки московского метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» закроют на полгода из-за ремонта тоннеля. Об этом сообщили на сайте столичного департамента транспорта.

Станции будут закрыты из-за полной реконструкции тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская». Жителей Москвы предупредили, что на все время перекрытия на данном участке будут ходить компенсационные автобусы.

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Кроме того, москвичи смогут воспользоваться альтернативными маршрутами через Люблинско-Дмитровскую, Серпуховско-Тимирязевскую линии, МЦК, Павелецкое направление железной дороги и МЦД-2. Кроме того, горожане смогут пользоваться наземным транспортом и новыми станциями Большой кольцевой линии (БКЛ), когда их откроют.

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Ранее сообщалось, что участке Замоскворецкой ветки московского метро построят новый тоннель. Во время работ специалисты устранят технические недоработки, допущенные при строительстве участка в 1980-х годах.