Участок Арбатско-Покровской линии метро закрыли до 6 октября

В ближайшие десять дней будет закрыт участок метро на Арбатско-Покровской линии от станции «Молодежная» до «Парка Победы». Органичения связаны со строительством Большой кольцевой линии столичной подземки.

«В районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово будет обеспечен приоритетный проезд для наземного городского транспорта. Для автомобилистов движение по ряду улиц будет ограничено», — заявили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Вдоль маршрутов компенсационных и регулярных автобусов введут временные выделенные полосы. В некоторых местах ограничат остановки и закроют одну или две полосы. Кроме того, часть улиц сделают с односторонним движением. А на участке Можайского шоссе установят ограничение скоростного режима — на время строительных работ там можно будет ездить не быстрее 60 километров в час.

Специалисты ЦОДД будут круглосуточно следить за ситуацией на дорогах, где вводятся новые правила и органичения. Они не ислючают, что придется ввести еще дополнительные меры.

В конце августа в столице закрыли станцию «Рижская». Там проведут глобальную реконструкцию и представят обновленную станцию пассажирам через год.