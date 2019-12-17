Самое главное — не допускать распространенных ошибок неопытных водителей. Первая, и самая распространенная, — облить замерзшее стекло кипятком. От резкого перепада температур стекло может просто треснуть.

Поливание незамерзайкой тоже не панацея. Несмотря на заявленные свойства, жидкость все же может замерзнуть. А это только добавит работы по удалению замысловатых зимних узоров с лобового стекла, написало ИА Nation News.

Не нужно забывать проверять включены ли дворники. Если да, то при запуске двигателя, вмерзшие щетки могут, как минимум сжечь предохранитель.

Ну и кроме этого, если включить дворники, когда лед только начал оттаивать на стекле, острая замерзшая корка может изрядно их попортить. Лучше проявить немного терпения и подождать, пока печка или обогрев лобового стекла не превратят наледь обратно в воду.