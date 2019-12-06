Uber подсчитал число сексуальных домогательств в такси

Сервис по заказу такси Uber опубликовал отчет о безопасности поездок в своих машинах. В документе речь идет только о США за период с 2017 года по конец 2018. За это время компания получила шесть тысяч жалоб на сексуальные домогательства.

Как подсчитали в компании, за два отчетных года в США через Uber было заказано 2,3 миллиарда поездок. И 99,9% этих поездок были безопасными. Тем не менее за это время в компанию поступила 5981 жалоба на сексуальные домогательства. Представитель компании отметила важность публикации сведений о безопасности, сообщил сайт газеты The New York Times.

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Из 5981 жалобы на сексуальные домогательства половина — это сетования водителей. Они жаловались на попытки их поцеловать или потрогать. Из общего числа жалоб зафиксировано 464 случая изнасилований. При этом в 8% случаев насиловали водителей, в 92% случаев — пассажиров.

Из другой печальной статистики следует, что за два года в такси умерли 107 пассажиров. При этом подавляющее число смертельных случаев произошло на территории городов — 90%.