УАЗ выпустит «Русский Prada»

Исполнительный директор ООО «УАЗ» Алексей Спирин рассказал, что новый внедорожник станет модернизированной версией известного УАЗ «Патриот». Модели дали название «Русский Prada».

По словам топ-менеджера, новинка «получит новую раму, независимую переднюю подвеску, новый интерьер, особенно в задней части, новую головную оптику, фонари», а также будет гораздо безопаснее своего предшественника.