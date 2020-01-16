УАЗ выпустит «Русский Prada»
Новая версия внедорожника УАЗ «Патриот» появится во втором полугодии 2021 года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на журнал «Автоброкер».
Исполнительный директор ООО «УАЗ» Алексей Спирин рассказал, что новый внедорожник станет модернизированной версией известного УАЗ «Патриот». Модели дали название «Русский Prada».
По словам топ-менеджера, новинка «получит новую раму, независимую переднюю подвеску, новый интерьер, особенно в задней части, новую головную оптику, фонари», а также будет гораздо безопаснее своего предшественника.