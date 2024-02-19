Транспорт 19 февраля 2024, 11:46 УАЗ возобновит производство экспедиционных версий своих моделей

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Российский производитель автомобилей УАЗ намерен возобновить выпуск и продажу экспедиционных версий своих моделей. Так, предприятие начнет производство особых версий «Хантера» и УАЗ СГР, сообщили «Известия».

Эти машины получат дополнительное внедорожное оснащение, экспедиционный багажник. защиту рулевых тяг и блокировку дифференциала заднего моста. Все оборудование не потребует самостоятельных регистрационных действий.

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Отмечается, что после «Хантера» и УАЗ СГР в продажу поступят экспедиционные «Патриоты».