УАЗ повысил цены на свои внедорожники
УАЗ (Ульяновский автомобильный завод) обновил ценник на весь модельный ряд. Подорожание варьируется от пяти до 20 тысяч рублей, передает ИА Nation News со ссылкой на профильные СМИ.
По данным информагентства, максимальная накрутка в 20 тысяч рублей коснулась УАЗа «Пикап» (от 839,9 до 1 219,9 тысячи). Некоторые комплектации УАЗ «Патриот» подорожали на 10 — 10,9 тысячи (от 819,9 до 1 311,9 тысяч), а стоимость большинства версий УАЗ «Хантер» подскочила на 5-10 тысяч (от 752 до 999,9 тысячи).
Уточняется, что все модели УАЗ имеют полный привод и в максимальной комплектации оснащены движком мощностью 150 «лошадок».