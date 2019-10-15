УАЗ повысил цены на свои внедорожники

По данным информагентства, максимальная накрутка в 20 тысяч рублей коснулась УАЗа «Пикап» (от 839,9 до 1 219,9 тысячи). Некоторые комплектации УАЗ «Патриот» подорожали на 10 — 10,9 тысячи (от 819,9 до 1 311,9 тысяч), а стоимость большинства версий УАЗ «Хантер» подскочила на 5-10 тысяч (от 752 до 999,9 тысячи).

Уточняется, что все модели УАЗ имеют полный привод и в максимальной комплектации оснащены движком мощностью 150 «лошадок».