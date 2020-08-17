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    17 августа 2020, 13:13

    УАЗ поднял цены на свои автомобили

    Анастасия Кременчугская

    УАЗ увеличил стоимость своих автомобилей «Патриот», «Хантер» и «Пикап». Цена поднялась на 0,1–0,3%. Об этом сообщил сайт «Автостат-Инфо».

    Цены на УАЗ «Хантер» будет теперь начинаться от 786  500 рублей до 1  058  900 рублей — это если считать от базовой комплектации «Классик Fleet» и до специальной версии «Экспедиционный», написал сайт «Известия».

    Цена УАЗ «Пикап» теперь начинается от 909  500 рублей за начальную версию «Классик Fleet» и доходит до 1  467  000 за топовую модификацию «Статус автомат».

    Новости SMI.FM