УАЗ поднял цены на свои автомобили

Цены на УАЗ «Хантер» будет теперь начинаться от 786 500 рублей до 1 058 900 рублей — это если считать от базовой комплектации «Классик Fleet» и до специальной версии «Экспедиционный», написал сайт «Известия».

Цена УАЗ «Пикап» теперь начинается от 909 500 рублей за начальную версию «Классик Fleet» и доходит до 1 467 000 за топовую модификацию «Статус автомат».