УАЗ начнет выпускать электромобили в 2022 году

Ульяновский автомобильный завод планирует начать выпуск электромобилей «Хантер» к 2022-му году. Кроме того, в ближайшие пять лет завод планирует создать электрические модификации всех моделей. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на директора по маркетингу и продукту предприятия Максима Куприна.

На данный момент разработкой электрического «УАЗ Хантер» занимается чешская компания MW Motors. Модель получила название MWM Motors Spartan EV. Автомобиль обладает мощностью 160 лошадиных сил. Машина также обладает аккумулятором емкостью 56 кВт·ч. На одном заряде УАЗ может преодолеть расстояние в 240 километров. При этом вес электрической версии на 120 килограмм тяжелее обычного «УАЗ Хантер», передали «Известия».