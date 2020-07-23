УАЗ начнет производить новые версии внедорожника «Патриот»
Ульяновский автомобильный завод начнет выпускать новые версии внедорожников «Патриот» для сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Росстандарта.
Эти модели будут иметь металлическую перегородку за задним трехместным сиденьем, заглушенные или тонированные задние окна, освещение и электропроводку с защитой от умышленного повреждения. Также их оснастят 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л. с.