УАЗ начнет производить новые версии внедорожника «Патриот»

Эти модели будут иметь металлическую перегородку за задним трехместным сиденьем, заглушенные или тонированные задние окна, освещение и электропроводку с защитой от умышленного повреждения. Также их оснастят 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л. с.