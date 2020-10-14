У россиян набирает популярность услуга долгосрочной аренды автомобилей

В «Яндекс.Драйв» появилась новая услуга — аренда автомобиля на долгий срок. Взять машину можно на период от месяца до полутора лет. Заказ можно сделать с помощью приложения.

Взять в долгую аренду можно как доступные автомобили вроде VW Polo и Skoda Octavia, так и премиальные, в числе которых Mercedes-Benz C180 и E200, BMW X1 и 520i, сообщила газета «Известия». Доступен и электромобиль Nissan Leaf. На всех авто для долгосрочной аренды нет наклеек каршеринга, а пользователю предлагается выбор машины в нескольких цветах.

Первую программу по долгосрочной аренде автомобилей в России представила Volvo, затем к ней присоединились Hyundai, Genesis, Kia и УАЗ. В том, что подписка на машину становится все популярнее у россиян нет ничего удивительного, ведь обслуживание, замена шин, страховка включены в арендную плату. Подписчику надо раскошелиться только на бензин, мойку и штрафы.

При этом каждый производитель по-разному подходит к формированию модельного ряда для подписки и сроку долгосрочной подписки. Цена аренды зависит от таких факторов, как продолжительность подписки и ежемесячный/годовой пробег, а также от условий страхования.

Водителей каршеринга ранее уличили в недисциплинированности: они часто нарушают ПДД и могут сесть за руль нетрезвыми. Столичные госавтоинспекторы рассчитывают на разработку протоколов безопасности, которые бы помогли операторам каршеринга ограничить доступ водителей к автомобилям.