Автоэксперт Петр Шкуматов прокомментировал предложение сделать необязательным техосмотр для легковых автомобилей. Специалиста процитировало ИА НСН.

«У этого решения только плюсы. Я бы даже назвал его историческим», — подчеркнул Шкуматов.

По его словам, технический осмотр всегда носил характер фейка и на протяжении 30-летнего существования плодил огромную коррупцию.

«Не потому что у нас страна плохая или люди, а потому что по опросам 85% автомобилистов не понимают смысла технического осмотра», — продолжил эксперт.

Он заметил, что многие автовладельцы и так следят за своим машинами, поскольку возят в ней не только себя, но и своих близких.

«У человека есть инстинкт самосохранения. Его никто не отменял», — добавил Шкуматов..