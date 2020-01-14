Тысячи москвичей столкнулись с проблемами на парковке из-за ботов

Москвичи, чьи дома находятся в зоне платной парковки, могут обратиться за бесплатным резидентным разрешением, позволяющим парковаться у дома с 20:00 до 8:00. Либо, доплатив три тысячи рублей, можно ставить машину во дворе круглосуточно. Разрешения действуют от одного года до трех лет, их можно оформить на сайте мэрии.

Всего выдано 420 тысяч разрешений, ежемесячно обрабатывается более 20 тысяч заявок на их продление или постановку на учет нового жильца.

Для выдачи разрешений собственников жилья проверяют в Едином государственном реестре недвижимости Росреестра. Этот сервис начал работать со сбоями еще в декабре.

Сейчас, по данным «Администратора московского парковочного пространства», задерживаются запросы от трех тысяч москвичей.

В Росреестре заявили, что в конце года «резко возросло» число запросов от различных органов власти. Кроме того, дополнительную нагрузку создали сайты-двойники, которые «используют роботов для формирования запросов и собирают сведения для дальнейшей их перепродажи».