Тверская и Моховая улицы станут пешеходными на время празднования Нового года

Главную елку фестиваля «Путешествие в Рождество» установили на Манежной площади Подробнее

Заместитель руководителя Департамента торговли и услуг Москвы Александр Иванов рассказал, что на Тверской и Моховой улицах пройдут наиболее масштабные новогодние мероприятия.

«Улица Тверская и улица Моховая будут полностью перекрыты и условно поделены на три зоны, на которых будут размещаться тематические арт-объекты и интерактивные инсталляции», — рассказал он.

Кроме того, на период празднования, а также монтажно-демонтажных работ полностью перекрыты будут улицы Охотный Ряд и Тверская, пересечение Тверской с Тверским бульваром, а также Моховой с Театральным проездом, сообщила «Вечерняя Москва».

Отмечается, что с 13 декабря 2019 года по 12 января 2020 года в Москве будет проходить фестиваль «Путешествие в Рождество».