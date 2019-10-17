ГИБДД будет по-новому оценивать превышение скорости Подробнее

«Тут много аспектов: один из них — это техническая реализация», — заметил специалист.

По его словам, устройство должно каким-то образом измерять свою скорость — скорость авто. Есть два метода — точность будет выше, если скорость мерить относительно дороги. Если же через GPS и спутник, то она будет ниже. Таким образом, возникает вопрос — как именно это можно реализовать.

Кроме того, есть еще одни нюанс в случае перехода на мобильные камеры фиксации. Нарушителей будет сложнее поймать, так как при виде патрульного авто водители будут ехать аккуратнее.