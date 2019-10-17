«Тут много аспектов». Автоэксперт — о новых устройствах для контроля скорости машин
Главред издания «За рулем» Максим Кадаков обсудил с RT новые устройства для контроля скорости авто, которые могут прийти на замену камерам-треногам. Речь идет о мобильных камерах фиксации. Их будут встраивать в сигнальную балку на крыше машин автоинспекторов.
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«Тут много аспектов: один из них — это техническая реализация», — заметил специалист.
По его словам, устройство должно каким-то образом измерять свою скорость — скорость авто. Есть два метода — точность будет выше, если скорость мерить относительно дороги. Если же через GPS и спутник, то она будет ниже. Таким образом, возникает вопрос — как именно это можно реализовать.
Кроме того, есть еще одни нюанс в случае перехода на мобильные камеры фиксации. Нарушителей будет сложнее поймать, так как при виде патрульного авто водители будут ехать аккуратнее.