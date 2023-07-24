Транспорт 24 июля 2023, 12:09 Турникеты заменят желтые терминалы для активации «Тройки» в московском метро Дептранс Москвы: сто человек протестируют новый сервис для активации «Тройки» в метро Сайт мэра и правительства Москвы

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Новый сервис по активации карты «Тройка» запустят в московском метро. Турникеты заменят работу желтых терминалов. Сто добровольцев протестируют сервис в ближайшее время, сообщили в столичном дептрансе.

«Скоро активировать билет на „Тройке“ вы сможете на самих турникетах метро. Это значит, что не надо будет пользоваться желтыми терминалами после покупки билетов», — говорится в сообщении.

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Кроме этого, активировать «Тройку» можно будет не только в метро, но и во всех электробусах, автобусах и трамваях. Для этого в общественном транспорте установили более 30 тысяч валидаторов.

Желтые терминалы уйдут на второй план, а позже и совсем исчезнут. Это сократит время для прохода в метро, преимущественно на оживленных станциях. После покупки билетов, пассажиры сразу смогут пройти через турникет.

Ранее жителям столицы сообщили, что пополнить карту «Тройка» в Москве теперь можно в 33 киосках печати.