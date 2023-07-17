Важное 17 июля 2023, 13:15 Туристы смогут проехать в Крым через ДНР в любое время суток Пушилин: проезд в Крым через ДНР откроют на круглосуточной основе РИА «Новости»

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Туристы смогут проехать в Крым по территории Донецкой Народной Республики в круглосуточном режиме, комендантский час временно отменят. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Комендантский час в ДНР временно отменят, проехать по сухопутному коридору в Крым через республику можно будет в любое время суток», — сказал он.

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Пушилин отметил, что на территории ДНР усилили меры безопасности после ЧП на Крымском мосту.

«Поручил профильным ведомствам обеспечить наличие сопутствующих товаров и топлива на АЗС по пути следования», — добавил глава региона.

Также он отметил, что въезжающие на территорию ДНР туристы получат сообщение на смартфон, где укажут адрес сайта со всей необходимой информацией для проезда по республике.

Ранее сенатор Екатерина Алтабаева заявила, что украинские боевики пошли на атаку Крымского моста в свете отсутствия успехов на поле боя.