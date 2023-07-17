Транспорт 17 июля 2023, 08:39 Туристы смогут попасть в Крым по суше через три пункта пропуска Советник главы Крыма Крючков: в регионе работают пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп РИА «Новости»

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Крымский мост закрыт для автомобильного движения, туристам посоветовали передвигаться по суше. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что для этого в штатном режиме работают пункты пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп.

«Просим туристов, которые выбрали альтернативный маршрут обратить внимание, что работают три пункта пропуска: Армянск, Джанкой, Перекоп», — написал он.

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Олег Крючков заявил, что они работают в штатном режиме. Для проезда потребуются документы на машину, паспорта взрослых и свидетельства о рождении детей. Для удобства туристов Центр управления регионов вместе с Министерством курортов и туризма Крыма запустили чат-бот, в Восточном Крыму решили открыть пункты временного размещения.

На Крымском мосту произошло ЧП. Минтранс России заявил, что конструкции пролетов держатся на своих опорах, повредили дорожное полотно. Пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.