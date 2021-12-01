Туристы из России застряли в Египте

Пассажиры из России, купившие билеты домой рейсом авиакомпании Royal Flight, застряли в египетском аэропорту. Сначала их вылет, назначенный на 13:15 30 ноября, два раза переносили, а потом и вовсе отменили.

«Сначала рейс задержали до 13:55, потом на онлайн-табло появилась информация, что отправка будет в 23:00. Потом [рейс] из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург вообще отменили», — пожаловался один из пассажиров изданию Е1.ru.

Путешественники пожаловались, что из-за таких накладок в аэропорту пришлось буквально голодать, но через семь часов о них все-таки решили позаботиться — предложили еду и воду. Однако о том, когда состоится вылет, все еще не сообщили, хотя в отель задержавшихся поневоле людей никто не заселил.

Информация с онлайн-расписания говорит о том, что у многих клиентов этой авиакомпании сейчас похожие проблемы. В сторону курорта задержались самолеты из Екатеринбурга, Самары и Новосибирска, а обратно в Россию из Шарм-эш-Шейха не могут вернуться туристы, проживающие в Казани, Оренбурге, Омске, Волгограде и Нижнекамске.