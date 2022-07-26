Тула получит семь новых трамваев до конца 2022 года

Москва передаст Туле новые трамваи до конца 2022 года. Всего туда направят семь транспортных средств. Об этом сообщила ТСН24 со ссылкой на пресс-службу мэрии и правительства Москвы.

В 2021 году городу уже отдали 11 трамваев, которые построили в 2013 году. На данный момент образцы 71-623-02 и 71-405-08 не работают в Москве, однако они являются пригодными к эксплуатации.

«По запросу субъектов мы передаем подвижной состав, который полностью соответствует требованиям безопасности и комфорта пассажиров. Состояние, характеристики и ходовые качества оценивают представители транспортных компаний», — отметили в ведомстве.