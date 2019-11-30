ЦОДД заменит все муляжи камер на настоящие в 2020 году

Рабочие комплексы фотовидеофиксации заменят все муляжи камер на столичных дорогах в 2020 году. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения на своей странице Twitter.

«В Москве на данный момент работает 387 обычных муляжей и 424 муляжа с функцией мониторинга потока. В следующем году все они будут заменены на рабочие комплексы фотовидеофиксации», — указал ЦОДД.

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Ранее ЦОДД сообщил, что на дорогах Москвы было установлено еще 23 камеры фотовидеофиксации.

Также Центром были объявлены изменения в правилах дорожного движения для водителей грузового транспорта.

Изменения предполагают ввод «грузового каркаса» — разделения улиц округа на две зоны: сам «грузовой каркас» для грузовых автомобилей и «жилая застройка» для грузовиков с максимальной массой более 2,5 тонны только для обслуживания предприятий или жителей внутри района.