Транспорт 01 декабря 2023, 16:41 ЦОДД сообщил о возможных пробках с 16:00 до 19:00 в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт с 16:00 до 19:00 из-за пробок. Сейчас плотный поток наблюдается на Варшавском шоссе по направлению в центр, ТТК в районе Новой Балашиловки и МКАД в районе улицы Подольских Курсантов, передали в Telegram-канале столичного дептранса.

«Вечером ожидаются затруднения движения на ТТК, Садовом кольце от улицы Земляной Вал до Оружейного переулка, МКАД в районе Ленинградского шоссе», — уточнили в ведомстве.

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В связи с этим представители ЦОДД рекомендовали выезжать водителям после 19:00. На образование заторов может повлиять все: короткий рабочий день, погода и мелкие ДТП.

Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон и следить внимательнее за дорожной ситуацией, на дорогах возможна гололедица.

Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал мощный снегопад на этих выходных.