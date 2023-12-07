Транспорт 07 декабря 2023, 15:49 ЦОДД предупредил о пробках в Москве вечером 7 декабря ЦОДД: вечером возможны пробки в Москве из-за непогоды РИА «Новости»

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В Москве вечером 7 декабря спрогнозировали возможные пробки, автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Движение на Волгоградском проспекте, МСД и на Рублевском шоссе идет в рабочем режиме, передал «Дептранс. Оперативно».

«В связи с погодными условиями водители едут медленнее и внимательнее со скоростью — 26 километров в час», — передали в ведомстве.

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Интенсивное движение наблюдается на Садовом кольце в районе Садовой-Триумфальной улицы, МКАД в районе Варшавского шоссе и Ленинградском шоссе.

«Вечером ожидаются затруднения движения в цетральной части города, на Ярославском шоссе, Садовом кольце и ТТК», — спрогнозировали в дептрансе.

В Москве ожидаются слабый снег и туманы, которые повлияют на дорожную ситуацию. Для поездок жителям и гостям столицы рекомендовали выбрать общественный транспорт.