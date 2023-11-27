Транспорт 27 ноября 2023, 17:12 ЦОДД посоветовал москвичам использовать метро для поездок по городу из-за снегопада

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Затруднения для транспорта ожидаются на МКАД, ТТК и вылетных магистралях российской столицы. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«До конца дня будет идти снег. Возможно образование гололедицы. Для поездок по городу рекомендуем использовать метро», — отметили в организации.

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Водителей автомобилей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров.