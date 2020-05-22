ЦКАД в Подмосковье планируют открыть в 2020 году

Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) в Подмосковье планируют открыть до конца 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

Строительство автодороги началось в 2014 году. Ее общая протяженность составит более 335 километров. Трасса пройдет на расстоянии 50 километров от МКАД, параллельно А107 (Московское малое кольцо — «Малая бетонка») и А108 (Московское большое кольцо — «Большая бетонка»).

ЦКАД идет в обход крупных населенных пунктов, соединяя главные вылетные магистрали столицы — Волоколамское, Горьковское, Дмитровское, Калужское, Каширское, Киевское, Ленинградское, Минское, Рязанское, Симферопольское и Ярославское шоссе.

По словам Хуснуллина, строительные работы по ЦКАД перевели «в штабной режим» с еженедельными заседаниями, 22 прошло первое из них.

«Очень проблемный объект, который мы обязаны открыть в этом году. Сроки уже переносились не один раз, поэтому больше допустить срывов не можем», — написал вице-премьер в Facebook.

Он добавил, что сейчас активное строительство идет не везде, но подрядчики «уверяют, что увеличат число рабочих до двух тысяч человек».