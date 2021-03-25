Цифровые проездные на самолеты могут ввести в России

Министерство транспорта России обсуждает возможность введения в стране цифровых проездных для авиаперелетов. Однако конкретные решения по этому вопросу пока не принимались.

Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе РФ.

«Вопросы внедрения той или иной системы действительно обсуждаются на площадке Минтранса. Данная тема требует детальной проработки с IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта — прим. ред), причастными органами власти и участниками рынка. Конкретных решений о внедрении систем пока не принималось», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Минтранс может создать цифровой проездной для международных полетов внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По данным источников, ведомство обсуждало этот вопрос с авиакомпаниями, а также решало, насколько целесообразно запустить для этого отдельное приложение — или лучше ускорить использование Travel Pass IATA.

Главной задачей является максимальное ускорение восстановления международных авиаперевозок, а также стимуляция других стран для открытия двухстороннего сообщения, которое ограничили из-за пандемии коронавируса.

Цифровой проездной для авиапассажиров IATA Travel Pass для устройств на платформах iOS и Android уже появился в некоторых зарубежных странах. Его успешно используют для путешествий на некоторых авиамаршрутах. Первой компанией, которая начала тестировать цифровой проездной, стала Singapore Airlines — она запустила испытания еще в декабре 2020 года.