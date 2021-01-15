Цены на такси в России выросли на 50-70% после первой волны пандемии

Для подсчетов аналитики использовали показатели Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Воронежа и Ярославля, уточняет Ura.ru.

По данным аналитиков, цены на поездки в такси в России поднялись в декабре в сравнении с маем—июнем. В регионах они выросли в среднем на 56% у «Яндекс.Такси» и на 68% у «Ситимобила».

Однако по мнению авторов исследования, такие показатели означают восстановление рынка. Представители этой области поднятие цен объясняют сезонностью и большими пробками. Один из собеседников газеты отметил, что рост еще и объяснялся пандемией. А еще в ноябре–декабре этого года было значительно холоднее, чем в прошлом. Поэтому увеличилось количество поездок и, соответственно, их стоимость.

Аналитики предполагают, что по итогам 2021 года количество поездок на такси вырастет в России на 37% против падения на 8% в 2020-м.

Ранее стало известно, что Министерство труда России рассмотрит вариант с введением ограничений на работу в такси для трудовых мигрантов.