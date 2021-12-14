Цены на такси подорожают в Москве с 2022 года

C нового года в Москве изменятся цены на проезд в «Яндекс.Такси». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на данные сервиса. Подорожание составит один-два рубля за минуту.

Как подчеркнули в компании, это первое подорожание с 2018 года.

«Если раньше поездка в Москве длиной 7 километров и 20 минут могла стоить 311 и 413 в „Экономе“ и „Комфорте“, то со 2 января она будет стоить 319 и 427 рублей», — сообщили в «Яндексе».

В компании рассказали о намерении привлечь к работе больше водителей: это позволит бороться с нехваткой автомобилей, особенно в часы пик. Также это должно привести к более редкому срабатыванию повышенного коэффициента, с которым активно сталкивались пассажиры на протяжении всего года.

«В 2021 году из-за постоянной нехватки машин и водителей повышающий коэффициент срабатывал в большинстве случаев. Новая структура тарифов привлечет в систему дополнительное количество водителей, и как следствие — повышенный коэффициент будет срабатывать реже», — сообщили в «Яндексе».

Такой подход сервис согласовал со своими столичными партнерами.

Ранее опрос показал, куда россияне чаще всего опаздывают на такси. Вовремя сесть в машину чаще всего не успевают те, кто едут домой, на работу, в фитнес-центр и на встречу с мамой. По среднему времени опоздания среди городов на первом месте оказалась Москва, на втором — Санкт-Петербург, а на третьем — Новосибирск.