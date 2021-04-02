Цены на полет на вертолете в отдаленные районы Тюменской области возросли

Тарифы на услуги вертолетных перевозок поднялись в Заболотье на юге Тюменской области. Документ подписал губернатор Александр Моор. Он опубликован на официальном портале правовой информации, сообщило Ura.ru.

«Постановление правительства Тюменской области о предельных тарифах на услуги перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях признать утратившим силу постановление от 18.04.2019 года», — говорится в документе.

В постановлении также упоминаются авиаперевозки, которые рассчитаны на жителей отдаленных поселков Тобольского района. Выполнять их доверили компании «Ютэйр — Вертолетные услуги».

Причем вертолет — единственный транспорт, на котором сельчане могут добраться до «большой земли» с 1 мая по 13 ноября. Маршрут Ачиры — Тобольск теперь обойдется в 554 рубля. Раньше за такую поездку нужно было отдать 535 рублей. По остальным направлениям — деревни Ишменево, Иземеть — ценник тоже поднялся на суммы от четырех до 35 рублей за пассажира.