Цены на общественный транспорт вырастут в Петербурге в 2023 году | 360°

Транспорт 28 октября 2022, 13:07 Цены на общественный транспорт вырастут в Петербурге в 2023 году

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Комитет по тарифам Петербурга примет решение о стоимости проезда в общественном транспорте на 2023 год в ближайшие недели. Об этом написало АБН.

Рост цен не превысит официальный уровень инфляции, который составляет около 9%. Предполагается, что стоимость разовых билетов может вырасти на пять рублей.

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В Комитете отметили, что в 2023 году продолжит работать тариф «90 минут». По нему пассажиры могут проехать один раз в метро и неограниченное количество раз в наземном транспорте. Его стоимость составляет 78 рублей.

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