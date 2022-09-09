Цены на машины с пробегом начали расти в России | 360°

Транспорт 09 сентября 2022, 12:54 Поделиться Telegram

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Viber Цены на машины с пробегом начали расти в России «Автостат»: цены на машины с пробегом начали расти в России flickr

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Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в этом августе упал на 25% в годовом выражении. Если в конце лета таких машин продали 392 тысячи, то в прошлом июле — 430,3 тысячи. При этом в 2022-м цены на подержанные авто увеличились. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные «Автостата».

Аналитическое агентство зарегистрировало скачок цен на подержанные автомобили в 2022 году.

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Средневзвешенная стоимость таких авто с января по август увеличилась на 60%, до 1,2 миллиона рублей. При этом в сегменте б/у машин возрастом до семи лет ценник поднялся на 51%, почти до 2,3 миллиона рублей.

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Сильнее всего с начала этого года подорожали б/у автомобили возрастом до пяти лет, сообщил ресурс «Авто.ру». Они в среднем подорожали на 28%.

Однако сейчас, по мнению участников рынка, цены на такие машины стабилизировались.

«Сейчас они не выше по сравнению с началом лета, положительной динамики нет ни в премиум-сегменте, ни в массовом», — заявил директор департамента продаж «Автоспеццентра» Владимир Желобов.

Эксперты спрогнозировали повышение стоимости подержанных машин осенью.

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