Цены на легковушки с пробегом выросли в России

Подержанные легковые машины на российском авторынке подорожали. С начала года к середине июня продавцы увеличили ценники до 747,7 тысяч рублей. Такие данные привело аналитическое агентство «Автостат».

Новые цены на 8,7% больше, чем было в январе. В реальных цифрах стоимость подержанных автомобилей выросла на 60 тысяч рублей.

По сравнению июнем прошлого года цены на автомобили с пробегом выросли на 23,5% или 142,4 тысячи рублей.

С мая цены на вторичном авторынке в среднем выросли на 0,8%, что составляет 5,6 тысяч рублей в реальных цифрах.