Цены на билеты «Победы» предложили снизить

Авиабилеты лоукостера «Победа» могут подешеветь на 7%, если отменить обязательную страховку на случай болезни пассажира. В прошлом году средняя стоимость билетов на рейсы компании составляла около четырех тысяч рублей.

Об этом в интервью РБК сообщил глава лоукостера «Победа» Андрей Калымков. По его словам, цены растут из-за необходимости возвращать деньги пассажирам, которые купив билет не смогли вылететь из-за болезни.

«По нашему законодательству около 7% цены авиабилета „сидит“ в страховке от возврата билета по болезни», — сказал Калымков. По его словам, это нечестно. Если ломается самолет компании или заболевает командир экипажа, компания не отказывает клиентам в перелете.

Глава «Победы» отметил, что некоторые пассажиры в последний момент получают фальшивую справку. Они аннулируют билет и возвращают себе деньги, а компания недополучает доходы. К тому же, приходится содержать штат юристов, которые проверяют подлинность медицинских документов.

Калымков также предложил ради снижения стоимости билетов отменить бесплатную регистрацию в аэропорту. Это сэкономит еще 120-150 рублей.

На оперативном совещании со своими заместителями, состоявшемся 19 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что россияне с детьми смогут покупать авиабилеты по фиксированной и сниженной цене уже в августе.