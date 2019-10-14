Цены на бензин и дизельное топливо в России выросли

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на российских заправках незначительно увеличилась. Цена на топливо выросла на одну копейку, а литр дизеля теперь стоит на три копейки больше.

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Как пишет ТАСС со ссылкой на данные информационно-аналитического центра «Кортес», подорожание произошло в период с 7 по 11 октября 2019 года. Теперь за литр Аи-92 придется выложить 42,56 рубля, а бензин марки Аи-95 обойдется в 45,79 рубля. Дизельное топливо стоит порядка 46,68 рубля.

Увеличение показателей произошло и в оптовых ценах. Стоимость Аи-92 выросла на 91 рубль, таким образом тонна горючего сейчас оценивается в 46 203 рубля. При этом биржевой ценник упал на 76 рублей и составил 45 764 рубля за тонну бензина.

Топливо марки Аи-95 по оптовой стоимости обойдется в 48 600 рублей, что больше на 417 рублей по сравнению с предыдущей неделей. На бирже тонна бензина также подорожала — 48 629 рублей. Сумма Аи-95 подскочила на 777 рублей.

Подорожание коснулось и авиационно керосина, ценник которого увеличился на 25 рублей до 59 403 рублей.