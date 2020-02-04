Цены на авиабилеты за границу вырастут с 5 февраля

Не самые радостные новости появились для летающих за границу россиян. С 5 февраля авиабилеты подорожают на 3%. Такое заявление сделал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Горин объяснил «Интерфаксу», что это связано с пересчетом курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). За основу возьмут курс доллара и евро к рублю за 3 февраля. В понедельник один евро стоил 70 рублей, а один доллар — 63 рубля.

Представитель АТОР отметил, что рост цен будет особо заметен на дальние перелеты. Он рекомендовал россиянам, которые еще не заплатили за авиабилеты, сделать это в ближайшее время (до 5 февраля) и по старому курсу. Горин напомнил, что после 5 февраля следующий раз пересчет валют произойдет 12 февраля. Тогда будет учитываться курс доллара и евро на понедельник, 10 февраля.

С 2006 года курс IATA, который определяет цены авиабилетов на международные рейсы, привязан к курсу рубля к доллару и евро.

Еще в конце января эксперты заявляли, что цены на авиабилеты в России снизились на 15-20%. Речь шла как о внутренних рейсах, так и о международных.