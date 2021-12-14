Цены на общественный транспорт в Москве изменятся с января

Разовый проезд на московском городском транспорте в 2022 году подорожает на рубль, а по карте «Тройка» на четыре рубля. Такой информацией делится столичный Дептранс.

«Цена на длинные абонементы (на 30 и 90 дней) поменяется, но стоимость одной поездки в среднем изменится чуть больше, чем на 1 рубль. С июля такие абонементы (в том числе на 365 дней) можно будет активировать не сразу, а в течение 10 дней после покупки», — привело также сообщение его пресс-службы РИА «Новости».

Также хозяева персонализированной «Тройки» смогут бесплатно делать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты.

Для общественного транспорта введут билеты ТАТ на 90 дней и на год, что сделает дорогу удобнее для тех, кто пользуется в основном автобусами. Не изменится стоимость проездного на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт (1245 и 810 рублей) для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.

А с 1 мая билеты для школьников и студентов будут активны в течение 30 дней независимо от даты пополнения.

Ранее сообщалось, что новый этап туристического кешбэка будет запущен 18 января. Начиная с этой даты до 12 апреля 2022 года туристам будут возвращать 20% от стоимости — при условии, если тур оплачен картой «Мир».