Транспорт 13 мая 2023, 16:21 Центральные станции серой ветки столичного метро закроют на ремонт Центр Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро закроют на ремонт с 20 мая РИА «Новости»

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Центральные станции Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро закроют на ремонт с 20 мая по 9 июня. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В выходные 20–21 мая и 27–28 мая участок между станциями „Боровицкая“ и „Савеловская“ закроют, они станут конечными», — сказано в сообщении.

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Кроме того, с 20 мая по 9 июня закроют выходы и входы со станций «Цветной бульвар» и «Чеховская». Сами станции продолжат работу, на них можно перейти с пересадочных «Трубной», «Пушкинской» и «Тверской».

«Мы специально выбрали такое время для ремонта, когда в метро снижен пассажиропоток. Основным образом ограничения придутся на выходные и сезон отпусков, это поможет уменьшить неудобство», — добавили в пресс-службе.

Пассажиров попросили заранее продумывать маршрут в связи с ограничениями.

Ранее стало известно, что станцию «Потапово» в Новой Москве откроют в 2024 году.