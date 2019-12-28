Центр Москвы закрыли для транспорта на время праздников

До 6 января движение для транспорта будет закрыто на Тверской улице от Тверского бульвара до Моховой, на Моховой улице от Воздвиженки до Тверской и на Охотном Ряду от Моховой до Театрального проезда. Также проехать будет нельзя в Театральном проезде от Охотного Ряда до Петровки. Ограничение движения ввели в Малом Гнездниковском, Брюсовом, Леонтьевском, Газетном, Никитском и Глинищевском переулках.

Источник фото: i.transport.mos.ru

Начиная с 31 декабря проезд в центре Москвы будет перекрыто на Ильинке, Большом и Малом Черкасских переулках. Кроме того, проехать не получится по улице Варварка, Большому Москворецкому мосту, Москворецкой улице и Васильевскому спуску. Также закроют участок Москворецкой набережной вдоль парка «Зарядье». Во время запуска салюта ограничат движение на Раушской, Кремлевской и Софийской набережных.

Источник фото: i.transport.mos.ru

При этом с 1 по 8 января все парковки в столице будут бесплатными. Не придется платить и за проезд на общественном транспорте с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.