Транспорт 03 января 2023, 05:58 Ценам на машины спрогнозировали снижение в 2023 году Автоэксперт Хайцеэр спрогнозировал снижение цен на авто за счет роста поставок из Китая Pxhere

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Российский рынок автомобилей в 2023 году ждет «легкий застой», но несмотря на это машин все же будет продаваться больше, чем в 2022-м. Такого мнения придерживается вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Свой прогноз он озвучил в беседе с радио Sputnik.

«Количество продаваемых в России автомобилей в 2023 году увеличится (по сравнению с 2022 годом, — прим. ред.), но не так существенно, как нам бы этого хотелось. Будет время легкого застоя», — отметил Хайцеэр.

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Удовлетворение спроса со стороны потребителей будет зависеть, в частности, от поставок в Россию китайских авто. По мнению автоэксперта, конкуренция между китайскими автопроизводителями усилится, несмотря на не очень высокие темпы насыщения рынка. В таких условиях, как предположил Хайцеэр, покупателям стоит ожидать некоторого снижения цен на машины.

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Также на рынке может появиться больше отечественных автомобилей, заметил автоэксперт.

Развитие параллельного импорта также может стать влияющим на количество продаваемых в России машин фактором. Причем, как прогнозирует Хайцеэр, и в этом процессе китайский автопром сыграет определенную роль.

Он отметил, что в России уже появились автомобили покинувших российский рынок компаний, собранные в Китае.