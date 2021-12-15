Цена на проезд в московском транспорте не вырастет в 2022 году для пользователей FacePay

Цена проезда в московском транспорте не вырастет в 2022 году для пользователей FacePay. Остальным придется заплатить немного больше. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта, передал телеканал РЕН ТВ.

«Не изменится стоимость проезда по Face Pay (46 рублей), билета на 365 дней (19 500 рублей)», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Все остальные способы оплаты станут дороже, но не намного. Со 2 января 2022 года разовая поездка будет стоить 61 рубль вместо 60. Вырастет и оплата проезда по карте «Тройка» — на четыре рубля для поездок в метро, на наземном транспорте, МЦД и МЦК.

Также в департаменте добавили, что в новом году пассажиры смогут приобрести два новых вида билета для наземного транспорта — на 90 дней и на год.

Ранее в ведомстве сообщали, что с 24 декабря подорожают тарифы на парковку в столице. Это произойдет не повсеместно, а только на нескольких улицах — там, где наблюдается наибольшая проблема с парковочными местами. На 53 улицах в центре стоянка будет стоить 450 рублей в час в дневное время. Ночью оставить машину можно будет за 200 рублей в час.