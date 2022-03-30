Цена на новые мотоциклы за февраль–март увеличилась вдвое в России

Гендиректор группы компаний «Автодом» (официальный дилер и дистрибьютор мотоциклетных брендов BMW Motorrad, Ducati и KTM) Андрей Ольховский сообщил об увеличении стоимости новых мотоциклов на российском рынке. Об этом написала «Газета.ru».

По его словам, за февраль–март цена выросла в два раза.

«Конечная цена на мотоциклы с конца февраля увеличилась до 80-100%. Возобновление поставок моделей дороже 5 тысяч евро может произойти вместе с возобновлением поставок автомобилей аналогичной стоимости», — рассказал Ольховский.

Он также отметил, что некоторые компании приостановили отгрузку мототехники официальным российским партнерам. Также в Россию не поставляется мотоэкипировка из США, Евросоюза и Японии.

Ранее стало известно, что экспорт в Россию байков приостановили компании Honda, Suzuki и Kawasaki. Представители Honda объяснили это проблемами с поставками и добавили, что не планируют уходить с российского рынка.