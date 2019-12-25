Источник фото: телеканал «360»

«Цена — как ирония по направлению cyberpunk, ведь оно рисует не самое радужное будущее», — заявил блогер и отметили, что с учетом потраченных сил и резонансом — выставленный ценник вполне достойный.

«Думаем, что покупатель найдется, если нет — мы не расстроимся. Тачка получилась реально крутая и есть хороший спрос для съемок, найдем где применить. В случае, если ее купят, — будет хорошее подспорье для новых крутых проектов, как этот», — рассказал Александр Трубников.

В представленных на сайте характеристиках автомобиля говорится, что пробег у новинки 130 тысяч километров. Машина оснащена полуторалитровым бензиновым двигателем в 68 лошадиных сил, механической коробкой передач и передним приводом. Несмотря на то, что на фотографиях автомобиль серебристого цвета в характеристиках он проходит как зеленый.

«Не бита, отлично покрашена. Панорамная крыша, тонировка 95%, отличный обзор. Огромная задняя дверь — она же вход и багажник. Футуристичные формы и заниженная подвеска приковывают взгляды окружающих! Уникальные диски ручной работы, выполненные! По чертежу. Авто на ходу и с документами, рекомендуется возить с собой болгарку», — говорится в тексте объявления.

Сам Сybertruck заметили на улицах Москвы в середине декабря. Машину быстро сняли на видео, которое разошлось по Сети.

После выяснилось, что появление необычного авто — дело рук блогеров из YouTube-проекта «Пушка гараж». Авторы заявили, что дизайн машины очень интересный и в тоже время простой. Для переделки «девятки» в новинку от Маска у них ушло восемь дней.