Транспорт 07 июля 2023, 18:34 Цена бензина АИ-92 установила новый рекорд Биржевая цена бензина АИ-92 выросла до рекордных 59 тысяч рублей за тонну РИА «Новости»

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Стоимость бензина АИ-92 преодолела показатель в 59 тысяч рублей за тонну в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и продолжила расти дальше. Это уже второе резкое повышение стоимости топлива с начала этой недели и самая высокая цена с осени 2021 года. О новых показателях свидетельствуют данные площадки.

По территориальному индексу цена АИ-92 за день выросла на 0,17% — до 59,174 тысячи рублей за тонну. В последний раз такой резкий рост наблюдался в середине июня, когда за тонну этой марки автомобильного топлива начали просить 55,98 тысячи рублей.

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Также подорожал, но не рекордно, бензин АИ-95. Его биржевая цена прибавила сразу 1,9% и составила 65,8 тысячи рублей за тонну. Преодолеть максимальный показатель от 15 июня в 67,28 тысячи рублей этой марке не удалось.

Рост стоимости бензина наблюдался последние две недели с очень высокими колебаниями в пределах 2−3%. При этом цены обоих марок бензина оставались на исторических максимумах.

По совпадению такое же ралли, но уже с курсами валют, происходило на Московской бирже, где в минувший четверг, 6 июля, евро перешел на трехзначный показатель, увеличившись до 102 рублей, а доллар подорожал до 93 рублей.