Цена автомобилей Volkswagen повысилась в России

По информации газеты «Известия», подорожали Polo, Tiguan и Touareg.

Цена на седан Volkswagen выросла на 17 тысяч рублей и теперь составляет от 716 900 до 1 033 900 рублей. В свою очередь, Tiguan подорожал на 40 тысяч рублей. В настоящее время его можно приобрести, заплатив от 1 579 000 до 2 729 000 рублей.

Больше всего стоимость поднялась на Touareg. Производитель увеличил ее на 90 тысяч рублей. Будущему владельцу придется отдать от 3 699 000 до 5 259 000 рублей.

За январь и февраль этого года Volkswagen продал 13 787 автомобилей на российском рынке. Это количество на 2% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

Ранее генеральный директор CEO Autospot.ru Дмитрий Андреев спрогнозировал пятипроцентное повышение цен на машины в апреле. По его словам, «минимум половина стоимости автомобиля привязана к валюте».