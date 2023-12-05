Транспорт 05 декабря 2023, 15:25 ЦБ объяснил опасность увеличения срока ремонта машин по ОСАГО ЦБ: рост срока ремонта по ОСАГО до 45 дней коснется отечественных машин РИА «Новости»

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Инициатива страховых компаний по увеличению срока ремонта до 45 дней на ремонт машин по ОСАГО из-за нехватки импортных деталей коснется и владельцев отечественных автомобилей. Об этом в комментарии «Известиям» заявил директор департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов.

Он напомнил, что сейчас страховщики столкнулись с тем, что запчасти для иномарок доставить в Россию сложно, поэтому часто ремонт не укладывается в заложенные в законе 30 дней. Поэтому представители рынка попросили увеличить этот срок до 45 дней.

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Но у регулятора вызывает опасение, что такое решение может привести к затягиванию ремонта и отечественных автомобилей, детали которых вполне доступны

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин отметил, что многие страховые компании в условиях дефицита деталей предпочитают выплачивать компенсацию владельцам полиса ОСАГО деньгами, так как сроки доставки импортных деталей для машин затягиваются и времени на ремонт уже практически не остается.

Руководитель управления урегулирования убытков по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Юлия Федотова отметила, что за год доля водителей, которые соглашаются ремонт, а не денежную компенсацию, составила всего 2% от общего объема возмещения.

В качестве альтернативной идеи она предложила ввести правила отсчета срока ремонта с момента получения деталей или же разрешить использовать запчасти бывшие в употреблении при условии, что они не повлияют на безопасность вождения.