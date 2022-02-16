ЦБ назвал главных виновников ДТП

Аварии чаще всего происходят по вине таксистов и начинающих водителей. К такому выводу пришел Центробанк после изучения статистики страховщиков.

Согласно исследованию ЦБ, чем старше водитель, чем реже он попадает в ДТП. Автомобилисты в возрасте от 25 до 40 лет попадали в аварии на 2% реже, а водители старше 40 лет — на 35%. Еще частыми виновниками столкновений становятся таксисты, причем аварийность зависит от контроля со стороны таксопарков.

«Там, где система допуска и контроля водителей построена хорошо, частота ДТП находится практически на уровне средней — в районе 5%. Там же, где эта система не построена, аварийность может легко составлять 100%», — сказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

У таксистов и молодых водителей зачастую нет полиса ОСАГО. Это объясняется тем, что таким категориям автовладельцев приходится платить за страховку приличную сумму. Как подсчитали в РСА, 19-летнему москвичу за полис придется отдать около 17 тысяч рублей. Средняя сумма для легковых такси составляет более 19 тысяч рублей. Причем по данным различных исследований, полис ОСАГО правильно оформлен лишь у 30% водителей такси.