Тротуары, разметка и ограждения. В Лотошине завершили ремонт дорог

В городском округе Лотошино завершили ремонт трех участков дорог регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонт завершен на участках: Хилово — Палкино — Веденское с пятого по 15-й километр и с 18-го по 21,9 километра, «Микулино — Нестерово» с нулевого по 3,4 километра. Там на дорогах заменили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.

Всего в Лотошине отремонтировали 22 участка дорог протяженностью свыше 21 километра. Это 19 дорог местного значения: в деревнях Ушаково и Веденское, селе Микулино, поселке Торфяной, а также на улице Новой в деревне Афанасово и на улице Центральной в поселке Новолотошино, ведущей к дому культуры и дворцу спорта.

Кроме того, дорожное покрытие заменили на 2-й Клубной улице в р. п. Лотошино и центральную улицу в деревне Матвейково. Эти дороги были выбраны жителями путем голосования на портале «Добродел».

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья

Также дорожные службы отремонтировали территорию автовокзала на улице Центральной в поселке Лотошино, который ежедневно обслуживает более 3,3 тысячи пассажиров на 21-м автобусном маршруте.

В рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципалитета также планируют комплексно обустроить три дороги регионального значения: Агнищево — Кульпино — Стрешневы Горы, Хилово — Палкино — Веденское, Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка. Там установят тротуары и дорожные ограждения, а также построят 1,3 километра линий наружного освещения.

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Всего на сегодняшний день в рамках программы ремонта дорог в Московской области укладку асфальтобетонного покрытия завершили более чем на 1,9 тысячи дорог длиной 2330 километров, на 38 участках работы продолжаются. С полным адресным перечнем ремонта дорог можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Сегодня в городском округе Лотошино завершен ремонт следующих участков:

Деревня Афанасово, улица Новая (0,43 км)

Деревня Введенское, уч. 2-я центральная усадьба (0,21 км)

Деревня Коноплево, участок 2 (0,26 км)

Деревня Кульпино (0,11 км)

Деревня Мармыли (0,45 км)

Деревня Матвейково (0,29 км)

Деревня Немки (0,36 км)

Деревня Ушаково, уч. 3 (0,26 км)

Микулино — Нестерово» с 0 по 3,4 км

Поселок Лотошино, пр. Тверская-Строителей (0,11 км)

Поселок Лотошино, улица 2-я Клубная (0,05 км)

Поселок Лотошино, улица Парковая (0,26 км)

Поселок Лотошино, улица Почтовая (0,25 км)

Поселок Лотошино, улица Тверская (0,11 км)

Поселок Лотошино, улица 1-я Ветеринарная (0,11 км)

Поселок Торфяной, участок 2 (0,29 км)

Село Микулино, уч. 2 Березовая (0,30 км)

Северный объезд поселка Лотошино (0,51 км)

Хилово — Палкино — Веденское с 5 по 15 км, с 18 по 21,9 км

Центральная усадьба поселка Новолотошино (0,14 км)

Южный объезд поселка Лотошино (0,31 км)

Также комплексно обустроены дороги по обеспечению БДД:

Агнищево-Кульпино-Стрешневы Горы

Хилово-Палкино-Введенское

Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка