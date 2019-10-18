Тротуар и поворотную полосу построили на дороге возле стадиона в Щелкове

В поселке Монино Щелковского городского округа на участке дороги «Свердловский — М-7 Волга» (Новинское шоссе) с 9,7 по 11,2 км, который ведет к регбийному стадиону, завершили работы по строительству тротуара и поворотных полос. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По словам Гержика, для удобства и комфорта гостей и жителей Щелкова на участке Новинского шоссе построили новый тротуар и дополнительные парковочные места, переустроили автобусные остановки.

«Для безопасного выезда и въезда на стадион дорожные службы организовали правоповоротные полосы. До конца года на участке запланировано устройство новых линий наружного освещения. В следующем году объект дополнительно обустроят элементами организации дорожного движения: установят светофор, перильные ограждения для пешеходов», — рассказал министр Алексей Гержик.

Источник фото: телеканал «360»

Дорога «Свердловский — М7 Волга» (Новинское шоссе) является подъездной к специализированному стадиону для игры в регби. Обустройство данного участка позволит повысить комфорт и безопасность передвижения для 20,5 тысяч жителей поселка Монино и приезжающих гостей. Также в 2020 году на железнодорожной станции «Монино» будет организовано парковочное пространство и специальные места для такси.

В ходе ремонтной кампании этого года в Щелкове отремонтировали 45 участков региональных и муниципальных дорог общей протяженностью свыше 49 км. Также в городском округе обновили покрытие на территории Монинской больницы, больницы № 1 и наркологического диспансера в г. Щелково.