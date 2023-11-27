Транспорт 27 ноября 2023, 11:55 Троллейбусы в Донецке временно прекратили ходить из-за отсутствия электричества Мэр Кулемзин: в Донецке приостановили движение троллейбусов и ряда трамваев Unsplash

Читать 360tv в

В Донецке из-за проблем с электричеством временно перестали ходить все троллейбусы и некоторые трамваи. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что из-за отсутствия электроэнергии движение трамваев приостановили по маршрутам № 3, 4, 5, 8, 16. Сроки возобновления пока неизвестны.

Реклама

Из-за урагана без света в Донецке остались около 190 тысяч абонентов. Работать прекратили 214 котельных и 20 подстанций. Ремонтные бригады работают над устранением последствий аварии круглосуточно. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, для скорейшей нормализации ситуации делается все возможное.

Сильнее всего балканский циклон затронул Крым и Кубань. Скорость ураганного ветра в Крыму в течение суток достигала 144 километров в час, выпало до 33 миллиметров осадков. Из-за стихии пострадали четыре человека, один погиб. Сестра погибшего рассказала «360», что его унесла волна, когда он спустился к морю, чтобы понаблюдать за штормом.